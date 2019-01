Boruto: Naruto Next Generations, rivelata la data del compleanno di Boruto!

Il compleanno di Naruto Uzumaki è tra i più famosi nel mondo degli anime, ma riguardo al figlio Boruto si può dire molto poco. Infatti, il compleanno del protagonista di Boruto: Naruto Next Generations era stata tenuta all'oscuro di tutti. Almeno fino ad ora.

Adesso i fan di anime e manga di Boruto: Naruto Next Generations potranno festeggiare il 27 marzo il ninja biondo. Sulle pagine di Weekly Shonen Jump, in uno dei numeri più recenti, è stato svelato proprio che Boruto è nato a fine marzo, pochi giorni prima della compagna di gruppo Sarada Uchiha, nata il 31.

Questo avvicina molto i due personaggi, nati a soli quattro giorni di distanza tra loro. Invece, non si sa ancora nulla dell'altra figlia di Naruto, Himawari Uzumaki. Per la sorellina di Boruto è stato festeggiato un compleanno durante l'arco dell'esame dei Chuunin, ma i fan non sono mai stati informati con un giorno preciso. Ora sicuramente la palla ripasserà a Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi, oltre che alla redazione della rivista Shueisha, per scegliere la data di nascita di quest'altro personaggio.

Boruto: Naruto Next Generations è un manga sequel del più famoso Naruto di Masashi Kishimoto. Nato a partire dal lungometraggio Boruto the movie, si è poi sviluppato in una serie anime in corso dal 5 aprile 2017 e in una serie manga scritta da Ukyo Kodachi e disegnata da Mikio Ikemoto sulle pagine di Weekly Shonen Jump dal 9 maggio 2016.