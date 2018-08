Boruto: Naruto Next Generations, rivelata la sua versione della tecnica del Pugno Ubriaco!

Vi ricordate l’episodio della serie Naruto in cui Rock Lee rivelò, in maniera del tutto accidentale e inconsapevole, la padronanza dello stile di combattimento del Pugno Ubriaco? Ebbene anche in Boruto: Naruto Next Generations possiamo assistere ad una nuova tecnica, il Pugno Ansioso di Metal Lee.

Nell’ultimo episodio di Boruto abbiamo potuto vedere Metal Lee e suo padre allenarsi, facendo a pugni. Questo ha portato a scoprire il “crudo” talento di Metal e alla sua frenesia ansiosa del Taijutsu.

Per superare questa sua ansia, che il più delle volte lo ha trascinato verso il fallimento, Metal Lee ha deciso di rivolgersi a Gai. Lì, rivela al ragazzo che per apprendere la tecnica speciale delle Otto Porte deve prima di tutto affrontare e fronteggiare da solo le sue paure. In che modo? Una sfida padre-figlio!

Quando l'incontro ha inizio, il nervosismo e l’ansia di Metal lo portano a muoversi in modo irregolare, così tanto che persino Rock Lee non è in grado di prevedere le mosse e gli attacchi del figlio. Questo nuovo stile di combattimento, oserei definirlo "erratico", porta alla fine Metal alla vittoria e all'apertura della sua prima delle Otto Porte.

Non è la prima volta che accade. Questo stile sconclusionato e inconscio del Taijutsu ha portato Rock Lee, nella serie Naruto, a mostrare la sua tecnica del Pugno Ubriaco durante lo scontro con Kimimaro. Per riuscire a combattere il suo nemico Lee ha dovuto ubriacarsi, rendendo il suo movimento irregolare e gli attacchi imprevedibili.

Possiamo dire che un modo divertente per mantenere anche in questa serie il fanservice, dal momento che, per ora, Metal non sembra voler abbandonare il suo stato ansioso.

Boruto: Naruto Next Generations, nato come manga, di recente è entrato nella lista TV Tokyo come uno delle serie animate più venduti. L’anime è stato un tale successo che il franchise di Naruto, scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, nel suo insieme mantiene ancora una posizione di primo piano in molte classifiche di anime. La serie è riuscita a superare 235 milioni di copie del manga venduto in tutto il mondo.