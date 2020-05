Boruto: Naruto Next Generations: rivelazioni e battaglie nei primi spoiler del capitolo 46

La scorsa puntata del manga di Boruto: Naruto Next Generations ha rivelato una quantità straordinaria di colpi di scena, soprattutto in merito agli Ohtsutsuki. Ad ogni modo, nelle scorse ore, sono trapelati in rete i primi leak del capitolo 46 che promettono nuove rivelazioni e una battaglia mozzafiato.

La defezione di Amado ha alterato gli equilibri dello scontro tra Konoha e l'Organizzazione Kara, in quanto il traditore è al corrente di numerose informazioni inerenti al clan Ohtsutsuki. Il capitolo 46 di Boruto, intitolato "Vere Identità", riprende il discorso di Amado. Quest'ultimo, dunque, rivela come il ruolo del karma non sia altro che una sorta di backup per il clan alieno. Inizia così la storia della diatriba tra Isshiki e Kaguya.

Per cause avverse, la cosiddetta "Dea Coniglio" divenne ostile nei riguardi del suo compagno, al punto tale da colpirlo di sorpresa. Isshiki, ferito a morte, utilizzò le ultime energie rimanenti per eseguire una tecnica hijutsu in modo tale da rimpicciolirsi e addentrarsi come un parassita all'interno dell'orecchio di un monaco in quel momento di passaggio, Jigen. E solo dopo aver recuperato parte delle energie iniziò a incidere il karma per prendere possesso del corpo.

Amado, inoltre, rivela che l'esistenza di Boruto è destinata a sparire, in quanto il suo karma sta lentamente cancellando la sua essenza in modo tale da favorire il ritorno di Momoshiki. Il restante 60% del capitolo, infine, è dedicato al combattimento tra Jigen e K.K., con quest'ultimo in grado di mettere in difficoltà l'avversario grazie a delle tecniche naturali non inerenti alla sfera del chakra che il karma non può assorbire. La puntata si chiude con l'ultima dichiarazione di Amado che di dichiara pronto a svelare come uccidere un Ohtsutsuki.