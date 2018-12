Boruto: Naruto Next Generations, i romanzi di Naruto Shinden verranno trasposti in anime

Dalle pagine di Weekly Shonen Jump arriva un interessante annuncio legato all'universo di Naruto: i romanzi spin-off che compongono la trilogia intitolata Naruto Shinden - Oyako No Hi verranno trasposti in versione anime. Che collegamento avranno con Boruto: Naruto Next Generations?

Al momento, purtroppo, non siamo in grado di fornirvi informazioni specifiche su come verranno trasposti i tre romanzi spin-off distribuiti nel corso del 2018 in tutte le librerie e fumetterie giapponesi. Sappiamo soltanto che Naruto Shinden diventerà un anime, ma non conosciamo ancora la natura del progetto.

È piuttosto probabile, però, che questi adattamenti rientreranno nella trasmissione della serie televisiva di Boruto: Naruto Next Generations in veste di episodi filler, ovvero puntate che narrano eventi che non sono inclusi all'interno dell'opera madre (in questo caso il manga di Ikemoto e Kodachi) ma fanno parte di una produzione originale o di un prodotto collegato al franchise.

È già accaduto, d'altronde, che l'anime di Studio Pierrot si imbarcasse in situazioni simili: gli ultimi episodi di Naruto Shippuden prima del finale di serie, ad esempio, furono dedicati alla trasposizione di numerosi romanzi usciti in Giappone (e disponibili, nel caso di alcuni, anche in Italia grazie a Planet Manga). Queste novel, ambientate dopo la conclusione del manga di Masashi Kishimoto, espansero l'immaginario con storie volte ad approfondire il passato di alcuni personaggi - come Sasuke Uchiha - o addirittura a proseguire le avventure dei ninja del Villaggio della Foglia dopo la Quarta Guerra Mondiale.

Attendiamo ulteriori novità in merito a questi episodi speciali.