Boruto: Naruto Next Generations: il romanzo mostra come Sasuke incoraggia Sarada

Il romanzo di Sasuke Shinden, spin off di Boruto: Naruto Next Generations ha riservato piacevoli novità inerenti al rapporto tra Sasuke e i personaggi che lo circondano. Tra di essi non potevano mancare attimi in cui il ninja si confronta con sua figlia, Sarada, per spronarla a dare il massimo e crescere dinnanzi agli ostacoli.

Mentre l'anime è alle prese con il nuovo addestramento di Sarada insieme a Sasuke, il romanzo ispirato al franchise e dedicato alla figura dell'Uchiha continua a riservare interessanti sorprese. Durante una scena della novel, infatti, il ninja decide di mettere alla prova le abilità dello sharingan della figlia per trovare una nave e fare un report della situazione attorno ad essa.

In un primo momento Sarada si mostra restia, tuttavia dopo essere stata esortata dal padre a fare un tentativo riesce egregiamente nell'impresa grazie al suo Sharingan a 3 tomoe, presentato in un'occasione diversa alla battaglia con Boro. Come rivela il romanzo, Sasuke pensò che quella difficile situazione fosse "una vera battaglia, un'esperienza ideale per aiutare i miei studenti a crescere". Durante la battaglia con Momoshiki l'Uchiha rimase colpito quando Naruto lasciò utilizzare il Rasengan a Boruto anziché colpirlo personalmente, ma grazie a questa esperienza con Sarada anche Sasuke si è finalmente reso conto che l'amico prese quella decisione per far crescere il figlio di fronte a una vera minaccia.

Il romanzo, dunque, mostra una scena padre e figlio sottolineando, ancora una volta, come il personaggio di Sasuke stia continuando tuttora a crescere e a maturare come padre e come maestro.