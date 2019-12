Boruto: Naruto Next Generations fa fare un salto nel passato con un easter egg di Jiraiya

Jiraiya è stato uno dei personaggi più amati di Naruto, dalla sua prima apparizione durante l'allenamento per il controllo del chakra del ninja biondo con Ebisu fino alla sua morte, avvenuta al Villaggio della Pioggia ma per mano di Pain. Non è stato quindi possibile introdurlo in Boruto: Naruto Next Generations fino ad ora.

L'arco del salto nel passato con Boruto e Sasuke viaggiatori nel tempo ha permesso però l'esplorazione del mondo che abbiamo conosciuto in Naruto, con alcuni dei suoi personaggi. Tra questi, spiccano individui che il protagonista di Boruto: Naruto Next Generations non aveva potuto conoscere, come Neji, cugino della madre, e Jiraiya, sensei del padre.

L'episodio 135 di Boruto: Naruto Next Generations ha segnato il momento culminante della battaglia con Urashiki Otsutsuki, e durante questa Jiraiya si è messo in bella mostra con una danza comica. Le stesse pose sono un easter egg alla sua prima comparsa in Naruto, quando si presentò sul ponte delle terme davanti alla giovane forza portante della Volpe a Nove Code a cavallo di Gamaho.

Il ninja leggendario non si fa deridere da Urashiki e mette in mostra molte delle sue abilità, fornendo anche un prezioso assist per il Rasengan padre-figlio che ha decretato poi la sconfitta dell'Otsutsuki.