Boruto: Naruto Next Generations, tutto ciò che sappiamo sul misterioso Karma

Chiusa la parentesi Naruto, il mondo di Masashi Kishimoto ha continuato a prosperare. I ninja hanno visto la loro società mutare con innesti tecnologici, tecniche applicate alla scienza e tanto altro. L'esistenza di altre entità e nemici ha però portato alla scoperta del Karma, punto focale di Boruto: Naruto Next Generations.

Ma cos'è di preciso il Karma di Boruto: Naruto Next Generations? Riassumiamo tutto ciò che sappiamo comprendendo anche gli elementi inseriti negli ultimi capitoli del manga da parte di Masashi Kishimoto. La prima apparizione del Karma la si ha durante lo scontro con Momoshiki Otsutsuki. Questo potere si presenta come un piccolo sigillo a forma di rombo, molto simile a quello del Byakugo di Tsunade, anche se nella realtà è un cuneo a forma piramidale con base a rombo che viene impresso nel corpo di un personaggio.

Il Karma sembra poter sprigionare un certo potere oltre al permettere l'assorbimento dei ninjutsu, oltre alla creazione di portali interdimensionali, ma come altre tecniche richiede esercizio e allenamento continuo per sfruttare appieno il suo potenziale. Sia Boruto che Kawaki riescono a farne uso, anche se in maniera diversa. Tuttavia il Karma si è scoperto essere un simbolo della reincarnazione degli Otsutsuki.

Questo clan alieno infatti crea una sorta di backup del proprio essere e lo imprime nel Karma. Questa tecnica, dopo un certo periodo in cui maturerà, permetterà la resurrezione dell'Otsutsuki nell'ospite a cui è stato impresso il Karma. Più il tempo passa e più il Karma si sviluppa, e a seconda del livello raggiunto l'Otsutsuki di riferimento potrebbe anche riuscire a prendere temporaneamente possesso del corpo del suo contenitore. Ciò provoca una sorta di trasformazione che rende il corpo del contenitore simile a quello di un Otsutsuki.

Non tutte le persone possono però ricevere il Karma. I contenitori devono essere adatti a questo potere, pena la morte. In rari casi tuttavia si può creare una situazione in cui il corpo non è adatto al potere dell'Otsutsuki ma questo non viene completamente respinto, creando il caso di un simbolo bianco, come accaduto per Code di Kara. Di conseguenza queste persone otterranno un miglioramento nelle proprie capacità e anche la possibilità di trasformarsi in un membro del clan Otsutsuki.