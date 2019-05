Boruto: Naruto Next Generations, ecco quello che sappiamo sul nuovo arco narrativo

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations sta continuando ad andare avanti adattando il materiale delle light novel anzichè seguire il manga, e una di queste sarà presa come riferimento per l'inizio del prossimo arco narrativo della trasposizione animata.

La novel di Naruto di qui parliamo è quella di Konoha Shinden, che prenderà il via dal prossimo episodio dell'anime. Chi segue il manga e le novel saprà per certo di cosa tratterà questo nuovo arco, che seguirà le vicende di Kakashi e Guy nel corso di una vacanza quantomai necessaria nel Villaggio delle Calde Primavere. Oltre a loro si avrà il coinvolgimento di Mirai, il quale insieme agli altri due sarà il cuore pulsante del nuovo arco narrativo.

Per quanto riguarda i primi due, sono dei personaggi cardine all'interno della serie, in grado di funzionare da rivali l'uno con l'altro. Kakashi era il leader del Team 7 composto da Naruto, Sasuke e Sakura, mentre Guy era a capo del team formato da Rock Lee, Tenten, e Neji. Mirai è invece il membro più giovane dei tre, la figlia dei ninja spartiacque della serie, Asuma e Yugi. Mentre sua madre vedeva crescere la giovane ninja, il padre fu ucciso da una malvagia organizzazione che voleva conquistare il mondo, l'Akatsuki. Mirai è inoltre la nipote del terzo Hokage.

La storia ha luogo 15 anni dopo la guerra ninja, la quale è stata il culmine delle avventure della seconda generazione che ritroviamo in Naruto Shippuden. Il settimo Hogake decide che i due Ninja debbano si prendersi un periodo di pausa ma, dati i tanti nemici risiedenti a Konoha, saranno accompagnati da Mirai come guardia del corpo, che li controllerà mentre si godranno la vacanza.

Nell'attesa dell'entrata nel nuovo arco narrativo, potete dare un'occhiata ai titoli in anteprima dei nuovi episodi di Boruto: Naruto Next Generations.