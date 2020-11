Boruto: Naruto Next Generations: Sarada ce l'ha fatta, nuovo sharingan?

Le abilità oculari sono un marchio di fabbrica di Naruto e del suo sequel, Boruto, al punto tale da essere in determinati casi un'icona degli stessi clan. Il più apprezzato di questi, indubbiamente, è il Clan Uchiha, i cui membri si contano appena nelle dita di una mano. Ed è proprio per questo che sono molto alte le aspettative su Sarada.

La figlia di Sasuke, infatti, si è recentemente allenata col padre per migliorare le proprie capacità oculari e tentare di controllare nel migliore dei modi lo sharingan. Negli ultimi episodi il nuovo Team 7 si è trovato ad affrontare una minaccia composta dall'Organizzazione Kara, in particolare da due dei componenti, Deepa e Victor. I villain hanno reso le cose difficili per i due protagonisti che hanno deciso di intraprendere un addestramento in occasione della loro rivincita che, finalmente, sembra prossima ad arrivare.

Durante il combattimento Deepa scaglia un attacco contro il giovane Boruto che, fortunatamente, viene intercettato da Sarada. Con una nuova sicurezza di sé, la ragazza intima il suo avversario che le cose andranno diversamente per poi sfoderare, finalmente, l'attesissimo secondo tomoe dello sharingan. Ad ogni modo, potete recuperare la clip in questione nel breve filmato allegato in calce alla notizia. La giovane Uchiha sta facendo passi da giganti e non è da escludere che, ben presto, possa riuscire a sbloccare anche l'ultimo tomoe per fare di lei un vero e proprio talento.

E voi, invece, avete visto l'ultima puntata di Boruto, vi è piaciuta? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ne approfittiamo per ricordarvi, infine, che tra le nostre pagine è disponibile è disponibile una guida agli episodi filler di Boruto.