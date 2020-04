Boruto: Naruto Next Generations, Sarada sarà costretta a confrontarsi con Sakura

Tutta l'attenzione dei fan di Boruto: Naruto Next Generations è indubbiamente incentrata su queste puntate che stanno finalmente adattano la storia originale del manga. I Banditi Mujina sono infatti passati all'azione e Tento è in pericolo, solo Boruto sembra poter accorrere a salvare il ragazzo.

Nell'episodio 151 di Boruto: Naruto Next Generations vedremo infatti un episodio dedicato a Boruto e Tento, come si evince dal titolo. Ma dalla settimana successiva sarà lasciato spazio anche agli altri personaggi di Boruto: Naruto Next Generations, come Sarada Uchiha.

Nell'episodio 152 che sarà in onda il 12 aprile 2020, vedremo ancora una volta la ragazza del team 7 della Foglia messa alla prova. Dopo aver confermato di essere un'Uchiha utilizzando lo Sharingan, Sarada sarà costretta ad avere un confronto anche con il lato materno. I primi spoiler di Boruto: Naruto Next Generations 152 affermano che Sarada intraprenderà una lezione sui ninjutsu medici e l'insegnante sarà proprio la madre Sakura.

Sarada scoprirà di non essere in grado di utilizzare queste tecniche curative e dovrà affrontare gli spettri del fallimento. La ragazza riuscirà a trovare nuovamente la fiducia in se stessa nonostante le manchi la padronanza nel ninjutsu medico caro alla madre?