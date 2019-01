Boruto: Naruto Next Generations, Sarada dimostra di cosa è capace il suo Sharingan

Nel corso dell'ultimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations, il numero 89, abbiamo assistito ad uno dei momenti di massimo splendore di Sarada Uchiha, che ha mostrato a tutti il reale potere dello Sharingan, l'abilità oculare tramandata geneticamente nella sua famiglia.

Boruto: Naruto Next Generations è ora nel momento apicale dell'arco narrativo che vede il Team 7 nel tentativo di riportare a casa il loro compagno Mitsuki, momentaneamente allontanatosi dal Villaggio della Foglia. La missione li ha condotti, nel corso degli ultimi episodi, allo scontro con Kirara, che sembra essere una specialista soprattutto nelle arti illusorie.

L'abilità del loro nemico ha costretto i due componenti rimanenti, Boruto e Sarada, a combattere l'uno contro l'altro. La cosa che rende il tutto ancora più pericoloso è il fatto che lo scontro avviene tramite l'utilizzo di spade, una metodologia che rischia di ridurre tutto ad un singolo colpo mortale. Mentre il duello si stava svolgendo, una mossa sbagliata finisce per far perdere alla giovane Uchiha la sua arma, lasciando a Boruto la strada spianata per il fendente definitivo.

Fortunatamente questa è stata l'occasione per Sarada di far vedere la sua grande combinazione di potere innato e di ingegno strategico. Proprio nel momento in cui il figlio di Naruto stava per colpire la ninja rimasta indifesa, Sarada è riuscita ad intravedere sulla superficie della sua lama il riflesso del proprio Sharingan, una finestra che ha sfruttato per sferrare un genjutsu su se stessa:

"Ho riflesso il mio Sharingan su quella lama e mi sono messa sotto l'influenza di un genjutsu per interrompere il mio chakra. Ad essere sincera, ci siamo andati veramente vicini".

Con queste parole Sarada ha spiegato al suo compagno di squadra come è riuscita a liberarsi dall'illusione, preparandosi a riprendere la battaglia con Kirara. La giovane figlia di Sasuke ha dimostrato così di avere sia l'innata abilità del padre (nonostante il suo Sharingan sia ancora con una sola tomoe) che la capacità analitica della madre, una combinazione che potrebbe un giorno portarla ad esaudire il suo sogno di essere Hokage.

Cosa ne pensate dell'evoluzione che Sarada sta avendo nel corso di Boruto: Naruto Next Generations? Pensate che riuscirà a raggiungere le vette che hanno contraddistinto i suoi genitori?