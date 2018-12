Boruto: Naruto Next Generations, ci saranno presto novità inerenti l'anime

Dopo il promettente inizio del nuovo arco narrativo della Scomparsa di Mitsuki, gli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations hanno lasciato l'amaro in bocca a molti fan, e questo nonostante l'anime stia esplorando a fondo alcuni retroscena del personaggio. Ora, pare che presto arriveranno novità legate alla serie animata...

Il terzo numero del 2019 della rivista Weekly Shonen Jump ha rivelato che molto presto arriveranno interessanti novità inerenti la serie anime di Boruto: Naruto Next Generation, la quale sta vivendo una fase di stanca stando alle molteplici lamentele dei fan.

Citando testualmente la traduzione effettuata dall'utente Twitter OrganicDinosaur, il breve testo apparso tra le pagine della rivista afferma che "novità relative alla serie TV animata saranno presto rivelate tutte in una volta", e non sono state date altre informazioni a riguardo.

Probabilmente, tali novità arriveranno durante il Jump Festa 2019 - il più grande evento organizzato dalla casa editrice Shueisha - che si terrà il 22 e il 23 dicembre in Giappone. In calce alla notizia potete trovare il tweet postato da OrganicDinosaur in cui riporta l'annuncio delle novità.

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations continua, ma per molti fan è giunto il momento di tornare alla narrazione del manga e lasciarsi alle spalle questa deludente saga filler.