Boruto: Naruto Next Generations, Sasuke ritorna con una pericolosa missione

Il manga erede di Naruto, Boruto: Naruto Naxt Generations, sappiamo che cambierà la sua rivista di pubblicazione dalle pagine di Weekly Shonen Jump a quelle di V-Jump, la stessa rivista del manga di Dragon Ball Super. Nonostante l'azione sembra essere rallentata durante l'ultimo capitolo 35 che, tuttavia, ha alimentato gli intrighi della trama.

Tra le varie rivelazione arrivate con il capitolo 35, come quella legata a un legame di Jigen, ha riportato alla luce alcuni miti della serie originale Naruto, tra cui il tanto atteso Sasuke, che è riapparso in mezzo ad uno dei momenti più intensi del capitolo.

Nel capitolo 35 assistiamo a Sasuke che viene ingaggiato da Shikamaru per indagare su una nuova scoperta: il modo di raggiungere la base segreta dell'organizzazione Kara, nascosta in una dimensione raggiungibile solamente tramite l'utilizzo di un jutsu in grado di aprire un portale spazio-temporale.

Sono quindi necessarie le abilità di Sasuke, che dopo essersi infiltrato nella base Kara, scopre una serie di santuari con altari e immagini olografiche, tutti dedicato al Clan Otsutsuki, rivelando che Kaguya Otsutsuki aveva un partner, una figura maschile. Inoltre, Sasuke scopre che all'interno della base vi è un Decacoda che viene utilizzato dal partner di Kaguya come forte di chakra.

La trama di Boruto: Naruto Next Generations si infittisce con nuovi misteri e nuovi minacce, mentre pare che il manga stia per farci vedere un Hokage.