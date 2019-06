Boruto: Naruto Next Generations, Sasuke rivela cosa pensa della figlia Sarada

I fan di Naruto sanno bene che Sasuke Uchiha non è una delle persone più piacevoli del mondo, specie per la concentrazione che aveva il ragazzo sul perseguire la sua vendetta. Questo atteggiamento è poi scemato con gli anni, specie dopo lo scontro con Naruto alla valle della fine, ma alcune caratteristiche sono rimaste anche in Boruto.

Negli ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations, Naruto è stato alle prese, insieme a Shikamaru, con la promozione dei chunin. Inizialmente, la scelta era ricaduta nel promuovere uno tra Sarada, Sumire e Denki, un intervento inatteso di Sasuke ha deviato completamente la scelta iniziale verso Shikadai Nara, che poi risulterà essere l'unico dei ninja ad aver partecipato all'esame ad essere promosso di grado.

L'intervento che Sasuke ha fatto con Naruto ha sottolineato come Sarada non sia pronta per diventare chunin, non tanto per le abilità di combattimento ma per la capacità di seguire gli ordini del Villaggio, cosa che è risaltata in seguito alla scomparsa di Mitsuki e al suo abbandono del Paese insieme ad altri genin. Ciò porta quindi Naruto e Shikamaru a riconsiderare la scelta e promuovere, invece, Shikadai. Il prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations vedrà Shikadai a capo di un gruppo inedito.