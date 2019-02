Boruto: Naruto Next Generations, Sasuke e Sarada protagonisti dell'episodio 95

In questi giorni stanno trapelando molte sinossi relative ai prossimi episodi dell'anime Boruto: Naruto Next Generations, compresa quella dell'episodio 95. A quanto apprendiamo dalla trama, la puntata si concentrerà sul tentativo di Sasuke di migliorare il suo rapporto con la figlia Sarada.

Dopo la fine dell'ultimo arco narrativo della trasposizione animata di Boruto: Naruto Next Generations, che è stato tra i più longevi e tra i meno apprezzati della serie, le avventure narrate nell'anime si sono prese una pausa da quella che è stata la tensione che ha contraddistinto la parte finale della saga in cui Mitsuki è stato assoluto protagonista.

Con il suo ritorno al Villaggio della Foglia infatti, corredato dalla riunione del Team 7 nella sua formazione completa, il focus della narrazione si è spostato sulla vita di tutti i giorni dei nostri ninja, uno stratagemma per approfondire un tema che spesso si è rivelato centrale all'interno del mondo creato da Masashi Kishimoto con Naruto e Naruto Shippuden: la famiglia.

Dopo l'episodio 93, che ci ha mostrato come Naruto ha cercato di consolidare il suo rapporto con la secondogenita Himawari, purtroppo andando incontro a molteplici difficoltà dai risultati esilaranti, e con il 94 che si concentrerà su Choji e Chocho, impegnati in una grande gara culinaria e nel tentativo del ninja più affamato del mondo di risultare galante con la propria dolce metà, sembra proprio che all'appello manchi solo il nostro Sasuke.

L'Uchiha ha del resto da sempre un legame molto particolare con Sarada, la figlia avuta con Sakura, per molti versi dovuto alla sua lunga assenza e al suo passato, segnato dall'incredibile tragedia che ha sterminato la sua famiglia. L'episodio 95, in uscita il 24 febbraio, si incentrerà proprio sul Giorno della Famiglia che i due passeranno insieme, come dimostra la sinossi riportata da OrganicDinosaur:

"Il villaggio è stracolmo di persone per via del Giorno della Famiglia e degli eventi ad esso connesso. Sasuke incontra Boruto, che sta passeggiando in giro per la manifestazione. Proprio da lui viene a conoscenza delle festività collegate all'avvenimento, e ripensa quindi alla sua infanzia. Sasuke prende allora la decisione di passare questo tempo con sua figlia Sarada. Anche se l'uomo sta solo cercando di rendere felice la figlia, Sarada si sente semplicemente in imbarazzo con lui. Nel frattempo qualcuno arriva per aiutare Sasuke in questo difficile compito: si tratta del suo ex maestro, Kakashi!"

Siete curiosi di vedere come i due Uchiha si relazioneranno nel prossimo futuro di Boruto: Naruto Next Generations?