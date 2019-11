Boruto: Naruto Next Generations, Sasuke si scontra col suo passato nell'ultimo episodio

In precedenza vi avevamo parlato di come, secondo noi, il nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations sarebbe stato in qualche modo catartico per Sasuke. Proprio il fatto di tornare a Konoha, nel periodo in cui l'Uchiha aveva appena abbandonato il villaggio in cerca di potere, potrebbe aiutarlo ad affrontare il suo passato.

Vedere con i propri occhi cosa la sua partenza ha causato ai suoi amici, in particolar mondo al suo più grande amico Naruto, sicuramente avrà una qualche sorta d'effetto nella versione adulta di Sasuke. Nel ultima puntata andata in onda, la 131, abbiamo potuto assistere al primo vero confronto tra il maestro di Boruto è la verità in merito a ciò che le sue azioni hanno comportato.

Come vi abbiamo già detto in un precedente articolo, in questo episodio il giovane Naruto è stato rapito da Urashiki, il quale ha provato a estrarre il chakra del nove code. Proprio questo, ha fatto scatenare il Kyubi che ha preso il controllo del Ninja dai capelli biondi, ferendo, anche se lievemente, Boruto a una mano. Tale evento ha spinto Sasuke a confrontarsi col suo passato, come accennavamo poc'anzi.

Infatti, quando poi, grazie all'intervento del maestro Jiraiya, Naruto è ritornato in sé, è rimasto fortemente dispiaciuto nello scoprire che è stato lui a ferire Boruto. Questa verità, ha spinto il futuro Hokage ha fare una riflessione a voce alta in merito alla sua forza e all'amico (Sasuke) che deve riuscire a salvare.

"Dannazione! Devo diventare più forte se voglio riportare il mio amico a casa", dice Naruto, mentre l'inquadratura si sposta più volte sull'Uchiha adulto che da le spalle al gruppetto. Non viene mai fatto un primo piano sul volto di questi, ma il suo silenzio e la sua immobilità sono state più eloquenti di qualsiasi parola o espressione facciale.

Siamo sicuri che anche le prossime puntate continueranno su questo filone. Voi avete visto l'ultimo episodio? Cosa ne pensate del nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations e, soprattutto, di ciò che Sasuke sta vivendo nel passato?