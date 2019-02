Boruto: Naruto Next Generations, Sasuke segue il peggior consiglio di Kakashi

Il nuovo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations ha messo alla prova i vecchi protagonisti della serie Naruto con una storia proveniente dalla light novel Naruto Shinden. Sia Naruto che Sasuke infatti hanno dovuto o stanno affrontando delle importanti e difficili sfide genitoriali.

Nell'episodio 94 di Boruto: Naruto Next Generations, intolato "Tattiche per andare d'accordo con tua figlia", vediamo Sasuke parlare con Kakashi, con quest'ultimo che suggerisce all'Uchiha di leggere uno dei romanzi erotici di Jiraya per trovare consigli per relazionarsi meglio con moglie e figlia. Ma il consiglio di Kakashi ovviamente è terribile, sollevando i dubbi di Sasuke. Probabilmente l'ex-hokage, nonostante i buoni consigli dispensati in più giovane età, col tempo e per la mancanza di figli non è in grado di suggerire al meglio come approcciare la situazione.

I fan di Kakashi però potranno rivedere il lato più giocoso del personaggio, mentre dialoga con Sasuke e poi quando decide di leggere in mezzo alla folla il suo libro erotico, oltre ad usare la famosa tecnica del Dolore Millenario.

Durante quest'arco di Boruto: Naruto Next Generations vediamo svolgersi al Villaggio della Foglia la nuova festività voluta da Naruto, la Giornata della Famiglia, e sia il settimo Hokage che il suo ex compagno di gruppo dovranno trovare un modo per legare con i propri figli.