Boruto: Naruto Next Generations: se scomparisse Naruto, chi diventerebbe il nuovo Hokage?

Gli ultimi avvenimenti di Boruto: Naruto Next Generations hanno sollevato alcune perplessità circa gli effettivi livelli di potenza di coloro che, a conti fatti, dovrebbero essere i ninja attualmente più potenti del franchise, Sasuke e Naruto. Tuttavia, se per un motivo o un altro quest'ultimo scomparisse, chi prenderebbe il suo posto?

Il settimo Hokage, infatti, è attualmente sigillato in un'altra dimensione dopo la sconfitta contro il clan Otsutsugi. Boruto e Kawaki, stanchi di aspettare, si sono messi immediatamente in moto per studiare un piano e raggiungere Naruto, chiuso dentro una misteriosa bara. Nonostante il segno maledetto si stia evolvendo più velocemente del previsto, aprendo dei dubbi sulla bontà attuale di Kawaki, i due sono riusciti nell'intento di raggiungere la dimensione prevista.

Ma qualora gli avvenimenti non andassero come previsto, chi prenderebbe il posto di Naruto? Anche se in vita, Kakashi e Tsunade sarebbero di certo disponibili a prendere le redini di Konoha ancora per un po', ma probabilmente solo fino a un certo punto. Infatti, se il Villaggio necessitasse di una figura più carismatica e presente come quella di Naruto, è possibile immaginare tre vie alternative.

In una di esse, Sasuke potrebbe apparire come perfetto leader, tuttavia, data la sua presenza nell'ombra e il passato turbolento, la sua ascesa non sarebbe poi così scontata. Le ultime due, più plausibili, rivolgono i riflettori su Sakura e Shikamaru. Anche se quest'ultimo potrebbe di certo amministrare equamente il Villaggio, grazie all'assistenza al settimo Hokage, Nara non possiede quella componente emotiva e compassionale necessaria per i capire tutti i problemi della popolazione. Sakura, invece, grazie all'esperienza acquisita sotto la tutela di Tsunade, potrebbe benissimo, e sorprendentemente, gestire le problematiche di Konoha.

E voi, invece, chi pensate sia più adeguato come 8° Hokage? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto.