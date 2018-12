Boruto: Naruto Next Generations, scopriamo cosa ci riserveranno gli episodi 86, 87 e 88

Dopo un inizio promettente del nuovo arco narrativo d de Scomparsa di Mitsuki, le ultime vicende di Boruto: Naruto Next Generations non sembrano aver convinto molto i fan, nonostante stia esplorando e fornendo elementi importanti per il protagonista stesso. Andiamo quindi a scoprire cosa accadrà negli episodi di metà dicembre e gennaio 2019.

Come di consueto Viz Media ha rilasciato i titoli e le sinossi degli episodi 86, 87 e 88 di Boruto: Naruto Next Generations, in onda sulle TV giapponesi tutte le domeniche. Ricordiamo, inoltre, che il 30 dicembre 2018 l'anime si prenderà una piccola pausa e non verrà trasmesso alcun episodio.

Episodio 86: "La volontà di Kozuchi" (16 dicembre 2018)

Insieme, Boruto e Ōnoki, il vecchio Tsuchikage, riescono a sfuggire dalla barriera che sembrano accerchiare le pianure di Sanzu. Ōnoki quindi porta Boruto in un luogo che per lui ha un significato speciale. Lì, racconta a Boruto delle sue speranze per il futuro, un argomento su cui ha riflettuto da quando ha perso suo nipote Kozuchi. Intanto a Iwagakure, Kū, il creatore di esseri umani sintetici, cerca di impadronirsi di Iwagakure per realizzare i suoi piani prima che il tempo giunga al termine.

Episodio 87: "La sensazione di essere vivo" (23 dicembre 2018)

Kakou, uno degli uomini artificiali al fianco di Kokuyou e Sekiei, si palesa di fronte a Boruto e Ōnoki con l'ordine, da parte di Kū, di catturare Ōnoki. Boruto e Kakou si vedono quindi impegnati in battaglia, sebbene il primo si ritrovi in difficoltà in quanto sembra che Kakou sia stato progettato per al solo scopo di combattere ed è in grado di eseguire il ninjutsu noto come "Dust Release". Nel frattempo, Shikadai riesce a superare l'akuta che protegge le porte del Villaggio Segreto della Roccia, per consegnare notizie sulla situazione di Iwagakure a Konohagakure.

Episodio 88: Combatti, Kokuyou!! (6 gennaio 2019)

Nonostante gli sforzi, Boruto e Ōnoki sono stati catturati e riportati al centro di Iwagakure.

Sotto il controllo totale di Kū, il Villaggio della Roccia ha subito una radicale e completa trasformazione. Ōnoki, senza parole, cerca di rimproverare Kū, che sembra rifiutarsi di obbedirgli orinando a Kokuyou e a Kirara di attaccarli. Proprio in quel momento a salvarli dalla minaccia che incombe su di loro sarà niente meno che Shikadai.

Siete dunque pronti per il consueto appuntamento con Boruto: Naruto Next Generations di domani, domenica 16 dicembre?