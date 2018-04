Boruto: Naruto Next Generations, scopriamo le sinossi relative all'Esame dei Chunin

L’anime di Boruto: Naruto Next Generations è finalmente entrato nell’arco narrativo più atteso dai fan, ossia quello che dovrebbe adattare la trama narrata nel film Boruto: Naruto the Movie e nei primi volumetti del manga di Ukyou Kodachi e Mikio Ikemoto.

L’arco narrativo dell’Esame dei Chunin sarà tuttavia piuttosto diverso da come lo ricordiamo, in quanto introdurrà un terzo antagonista appartenente al clan Otsutsuki. Di seguito vi proponiamo i titoli e le sinossi ufficiali degli episodi di Boruto: Naruto Next Generations che potremo visionare dall’11 aprile al 9 maggio 2018.

Boruto: Naruto Next Generations #53 - Il compleanno di Himawari

Data: 11 aprile

Trama: A differenza dei suoi compagni, i quali hanno palesato il desiderio di prendere parte all’Esame di selezione dei Chunin, il rifiuto di Boruto confonde tutti. Nel frattempo, la famiglia di Boruto festeggia il compleanno di Himawari organizzando una festa cui partecipano, per la prima volta dopo tanto tempo, tutti i componenti della famigliola. Boruto è grato che suo padre Naruto mantenga la promessa di “celebrare il compleanno di Himawari tutti insieme”, ma… Quella notte, la famiglia Uzumaki riceve la visita di un ospite.



Boruto: Naruto Next Generations #54 - Sasuke e Boruto

Data: 18 aprile

Trama: La rabbia di Boruto verso suo padre per aver rovinato la festa di compleanno di sua sorella lo spinge a raggiungere Naruto per parlargli direttamente. Lungo il tragitto, il ragazzo incontra Sasuke. Travolto dalla rabbia, Boruto attacca Sasuke, ma viene sottomesso in un istante. Avendo sperimentato la forza di Sasuke in prima persona, Boruto chiede che il ninja lo prenda come suo allievo…



Boruto: Naruto Next Generations #55 - Strumenti Scientifici Ninja

Data: 25 aprile

Trama: Inizia l’addestramento di Boruto come allievo di Sasuke. Il ragazzo ha in testa solo l’idea di superare Naruto, quindi al primo intoppo durante il proprio addestramento cercherà immediatamente una soluzione da Sasuke. Inoltre, per dimostrare la propria forza al padre, Boruto decide di prendere parte all’Esame di selezione dei Chunin. Nel frattempo, Killer Ben viene aggredito da un membro del clan Otsutsuki, Momoshiki, che proviene da un’altra dimensione.



Boruto: Naruto Next Generations #56 - Rivali, riunitevi!

Data: 2 maggio

Trama: L’Esame di selezione dei Chunin sta per cominciare, di conseguenza i Genin provenienti da tutti i villaggi si radunano presso il Villaggio della Foglia. Ciascuno dei Genin provenienti dai vari villaggi provoca e scruta attentamente gli altri concorrenti, scatenando forti tensioni. Finalmente inizia la prima prova dell’Esame di selezione dei Chunin.



Boruto: Naruto Next Generations #57 - La ragione per cui non posso perdere

Data: 9 maggio

Trama: n/d

Come finirà, secondo voi, l'Esame dei Chunin proposto dalla trasposizione animata di Boruto? Il nostro giovane protagonista verrà squalificato come nel film?