Boruto: Naruto Next Generations: sfida tra Rinnegan, guai in vista per Sasuke?

La potentissima tecnica oculare del Rinnegan è un'arma micidiale, soprattutto se tra le mani del nemico. Urashiki sta per fare la sua mossa nel prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations, costringendo i nostri eroi al contrattacco. L'unico che può realmente fare qualcosa contro l'immensa abilità oculare è proprio Sasuke.

Una vera propria sfida tra Rinnegan, è questo che sembra riservare il futuro al celebre Uchiha. Tuttavia, Sasuke è decisamente in svantaggio contro le inedite tecniche di Urashiki, in grado di poter osservare alcuni instanti del futuro e prevedere di conseguenza la stragrande degli attacchi a lui diretti. Come se ciò non bastasse, il membro del clan Otsutsuki ha assorbito il chakra del padre di Sarada, pertanto, è in grado di utilizzare alcune delle sue tecniche speciali. L'ago della bilancia è dunque a suo favore, e i nostri eroi dovranno trovare il prima possibile un'alternativa ai micidiali poteri dell'avversario.

Ad ogni modo, quest'ultima saga della serie è già riuscita a superare le aspettative, costringendo i personaggi ad affrontare le turbolenze del proprio passato e dei propri cari. Quale occasione migliore di questa per superare i limiti e sfidare nuovamente la sorte. Dopotutto, con il supporto di personaggi imprevedibili come Boruto, Naruto e Jiraya nemmeno il futuro è una costante di sicurezza. Chissà, inoltre, che Sasuke non riesca a sviluppare una nuova tecnica per far fronte all'imminente minaccia, anche in vista del nuovo nemico che sta per arrivare su Boruto: Naruto Next Generations.

Quale Rinnegan, secondo voi, avrà la meglio in questo fatidico scontro? Diteci la vostra opinione, come sempre, nello spazio riservato qua sotto.