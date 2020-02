Boruto: Naruto Next Generations: primo sguardo ai villain della nuova saga

Con l'arco narrativo incentrato sui Banditi Mujina, l'anime Boruto: Naruto Next Generations si connetterà per la prima volta al materiale narrativo del manga, dopo aver imbastito una narrazione composta prettamente da puntate riempitive.

Rispetto all'opera cartacea, la serie animata - come ampiamente prevedibile - seguirà un intreccio più diluito, ma già l'episodio 144 - "Il Segreto di Kokuri" - ci offre un primo sguardo agli antagonisti che minacciano l'incolumità del villaggio di Konoha.

La missione del Team 7, all'interno del Castello di Hozuki, è quella di localizzare l'ex membro dei Banditi Mujina - Kokuri - il quale è diventato un vero e proprio bersaglio. Si dice di lui, infatti, che abbia disertato l'organizzazione criminale e che sia a conoscenza della posizione del denaro rubato durante una violenta rapina.

Così, mentre Boruto e il resto del Team cercano di convincere Kokuri a vuotare il sacco, un altro membro della banda (Tsukiyo) è alle calcagna dell'ex compagno con l'obiettivo di catturarlo. Tuttavia, entrambe le parti si sono fatte un'idea sbagliata su Kokuri.

Dopo che Sarada utilizza il suo Genjutsu per forzarlo a dire la verità, i nostri scoprono che questi non è mai stato un vero e proprio membro della banda Mujina, ma piuttosto un contabile con la quale ha collaborato. Nel momento in cui Kokuri si rese conto che i soldi incassati dalla banda erano gli stessi estorti dalla rapina, corse via, preso dal panico più totale.

Successivamente, Kokuri devolve il denaro a un ente di beneficenza locale, ma alla fine la banda criminale lo raggiunge accerchiandolo vicino a una scogliera, ed è proprio qui che per la prima volta facciamo la loro conoscenza.

La preview del prossimo episodio di Boruto mostra la corsa contro il tempo del Team 7. Intanto, la sinossi della puntata 145 anticipa una brutta situazione per Sarada.