Boruto: Naruto Next Generations, lo Sharingan di Sarada sta per evolversi?

I protagonisti dell'anime di Boruto: Naruto Next Generations stanno affrontando una sfida dopo l'altra, per la maggior parte diverse da quelle della controparte cartacea. Abbiamo quindi assistito a un'evoluzione diversa delle tecniche e delle abilità di questi giovani ninja.

Tuttavia il nuovo arco narrativo non lascerà loro molto spazio per errori e problematiche di varia natura. Con l'organizzazione Kara arrivata finalmente in Boruto: Naruto Next Generations, i nemici sono diventati abbastanza forti da mettere in crisi team come quello di Omoi. Ed è per questo che Boruto e Sarada si stanno allenando per diventare più forti.

L'anteprima del prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations si concentra particolarmente sugli occhi di Sarada quando lo Sharingan è attivo. Per il momento, la ragazza ha ancora un solo tomoe, il piccolo simbolino nero, per occhio ma sappiamo bene che può raggiungerne al massimo tre.

L'attenzione per questo dettaglio ha suscitato i dubbi dell'utente di Twitter, Abdul Zoldyck, che ha ripreso queste immagini e ha fatto una considerazione nel tweet in basso. In effetti, sarebbe il momento giusto per far evolvere lo Sharingan di Sarada Uchiha e farle ottenere il secondo tomoe per ogni occhio. E verrà spiegato anche il senso del sangue nell'occhio sinistro con lo Sharingan attivo?