Boruto: Naruto Next Generations, Shikadai avrà un ruolo importante?

La serie animata del successore dell'opera di Masashi Kishimoto, Boruto: Naruto Next Generations, ha recentemente adattato l'arco narrativo di Konoha Shinden, tratto dall'omonimo romanzo. Lo scorso episodio ha rivelato lo scopo segreto dietro l'ultimo arco, mentre ci prepariamo ai prossimi episodi, che sembra vedranno Shikadai protagonista.

È stata pubblicata online, dalla nota fonte Boruto Explorer, la sinossi dell'imminente episodio 113, che farà il suo debutto il prossimo 30 giugno. Scopriamo quindi che l'episodio 113 sarà intitolato "Una squadra temporanea. Il Comandante Shikadai è angosciato?!".

Il titolo quindi ci rivela già l'importanza che avrà il personaggio di Shikadai, che ricordiamo essere figlio di Shikamaru Nara e di Temari, nei prossimi episodi. La sinossi è la seguente:

"Shikadai è sfidato a una missione guidata da membri singoli e individualiste;

Boruto, Iwabee e Wasabi vengono bruscamente messi a far parte di una squadra di quattro persone con Shikadai come comandante. La missione assegnata a loro è di raccogliere un fiore raro e poi riportarlo indietro. Anche se è una missione semplice tra amici, i membri del gruppo iniziano a discutere gli uni con gli altri sulle cose infantili; Shikadai affronta infinite difficoltà a causa loro. D'altra parte, ci sono anche informazioni su una persona legata al fiore. Saranno in grado di completare la missione senza problemi?"

Vi ricordiamo infine, che siamo già venuti a conoscenza della sinossi dell'episodio 114 di Boruto: Naruto Next Generations.