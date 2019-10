Boruto: Naruto Next Generations, anche Shikamaru entra in scena

Shikamaru Nara è un ninja che conosciamo fin dai primi tempi di Naruto e di cui abbiamo potuto apprezzare le capacità durante il torneo dei Chunin e durante la saga degli immortali dell'Akatsuki. Come un po' tutti quelli della vecchia generazione, però, è messo poco in risalto durante Boruto: Naruto Next Generations, il sequel in corso di Naruto.

Gli eventi però raccontati da Mikio Ikemoto e Ukyo Kodachi negli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations l'hanno però obbligato a tornare, anche se momentaneamente, in prima linea. A tutti è stata nota la sparizione dell'Hokage in seguito all'apparizione di Jigen, e per Shikamaru, Kawaki è il primo sospetto.

Inutile dire che il consigliere dell'Hokage ha bisogno di prove per fidarsi di Kawaki, prove che non sono ancora arrivate come non manca di rimarcare nel discorso con il ragazzo. Per Shikamaru, al momento, il Villaggio della Foglia è in una situazione di crisi profonda e quindi, pur sciogliendo la Tecnica dell'Ombra, non permetterà a Kawaki di muoversi dall'area.

Nonostante le restrizioni, però, Kawaki riesce a sfruttare il suo karma e quello di Boruto per scappare e provare a dirigersi verso il luogo in cui è intrappolato Naruto. Riusciranno Boruto e gli altri ragazzi a sconfiggere il misterioso Boro?