Boruto: Naruto Next Generations, Shizuma cambia "pelle" nell'ultimo episodio

Raggiunto il climax dell'arco narrativo "", Boruto: Naruto Next Generations , nell'ultimo episodio andato in onda Mercoledì scorso, ha visto concludersi questa saga piena di sorprese, tra ritorni e riferimenti alla serie originale.

Attenzione possibili Spoiler

L'episodio andato in onda Mercoledì sul canale giapponese Tv Tokyo, ha mostrato lo scontro finale tra Shizuma, leader dei nuovi 7 Spadaccini intenzionati a riportare il Villaggio della Nebbia ai tempi della Nebbia insaguinata, e il Team 7 formato da Boruto, Sarada e Mitsuki, con l'aiuto del 6° Mizukage Chojuro.

Lo scontro, che vede impegnati più che altro Boruto, Mitsuki e Shizuma, verte a favore di quest'ultimo che mostra da subito un innato talento nel combattimento, mettendo in difficoltà Boruto che, anche se aiutato da Mitsuki, non riesce a molto contro l'avversario.

Shizuma ha tutte le intenzioni, come riportato precedentemente, di assassinare il piccolo Boruto, la cui morte, essendo figlio del 7° Hokage, scatenerebbe inevitabilmente una nuova guerra, ponendo fine alla duratura pace tanto faticosamente guadagnata.

La battaglia si fa cruenta quando Pelle di Squalo (Samehada), una delle 7 Spade del gruppo ribelle utilizzata da Shizuma nello scontro, ingloba quest'ultimo, che non riuscendo più a controllare l'arma viene trasformato in un vero e proprio squalo.

Come sapranno bene tutti i fan di Naruto, Pelle di Squalo è un spada senziente, che si nutre con ingordigia di Chakra. I possessori della lama devono dunque avere un grande autocontrollo per non essere sottomessi dalla forte volontà dell'arma ed esserne assoggettati.

Una volta fuso con Pelle di Squalo, Shizuma diventa ancora più violento ma in soccorso di Boruto arriva Kagura, ormai tornato dalla parte dei buoni. Con l'aiuto della sua spada, Rombosogliola, che ha la particolarità di dividersi in due, Boruto e Kagura si lanciano contro il ninja ribelle con un attacco combinato.

Boruto, durante il violento scontro, non si accorge nemmeno che la misteriosa arte oculare che ha a che fare con il Clan Otsutsuki, è riapparsa per un breve lasso di tempo per poi svanire nuovamente. L'arco narrativo "Viaggo al Villaggio della Nebbia" vedrà la conclusione definitiva nella prossima puntata che andrà in onda oggi e intitolata "In Missione per un Regalo".

Boruto: Naruto Next Generations ha visto pubblicato in Italia il primo volume della serie manga proprio in questi giorni, in occasione del Lucca Comics and Games 2017. Potete Trovare, in apertura della news e in calce, due video che fanno rispettivamente riferimento uno alla fusione tra Shizuma e Pelle di Squalo e l'altro alla sconfitta del ninja ribelle.

Buona Visione.