Boruto: Naruto Next Generations si appresta a cambiare timeslot in Giappone!

Pare proprio che i fan di Naruto debbano prepararsi ad un brusco cambiamento... Stamani la rete nipponica TV Tokyo ha infatti comunicato ai propri telespettatori che l’anime di Boruto: Naruto Next Generations, a partire dal prossimo 7 ottobre, cambierà timeslot. Tutti i dettagli dopo il salto!

Come i fan già sapranno, Boruto: Naruto Next Generations è attualmente trasmesso il giovedì sera, alle 19:25 circa, ricoprendo lo slot orario appartenuto, in passato, a Naruto e al suo sequel diretto Naruto Shippuden. Dal prossimo 7 ottobre, invece, lo show andrà in onda la domenica pomeriggio, fra le 17:30 e le 18:00 circa (ora giapponese).



Un portavoce della rete nipponica TV Tokyo ha infatti affermato che la decisione è stata presa per agevole i fan, affinché intere famiglie possano accendere la TV e guardare assieme lo show. Ad ogni modo, questo è il secondo cambio di orario apportato alla programmazione di Boruto: Naruto Next Generations. Inizialmente, infatti, l’anime era trasmesso il mercoledì pomeriggio, attorno alle ore 5:55.



Dal 7 ottobre, Boruto: Naruto Next Generations andrà a fare compagnia a giganti del calibro di ONE PIECE e Pokémon, in quanto anche la serie dedicate alla creature di GameFreak subirà un cambio di slot: stando a quanto dichiarato, i nuovi episodi di Pokémon Sole e Luna verranno infatti trasmessi dopo subito Boruto.

E voi, cosa ne pensate di questo cambio di slot orario? La decisione presa da TV Tokyo influenza in qualche modo i vostri impegni domenicali?