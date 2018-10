Boruto: Naruto Next Generations, sinossi degli episodi 76 e 77

Recentemente sono state svelate le sinossi dei prossimi due episodi di “Boruto: Naruto Next Generations”. Gli episodi in questione, il 76° e il 77°, usciranno, rispettivamente, il 7 e il 14 ottobre 2018. Diamo un’occhiata a queste nuove anticipazioni!

Seguono le sinossi dei due episodi:

EPISODIO 76:

TITOLO: “Rabbia incorrente” (Gekirin ni Furero / Incurring Wrath)

“Prendi la "Scaglia inversa" dall'enorme serpente, Garaga!

Serpebianca, Hakuja Sennin, lancia una sfida a Boruto e ai suoi compagni: strappare una scaglia chiamata "Scaglia inversa" dall'enorme serpente Garaga!

Naruto questa settimana: gli indizi sulla scomparsa di Mitsuki sono...

Naruto ascolta il rapporto investigativo di Moegi Kazamatsuri, che parla dell'incidente della scomparsa di Mitsuki. Successivamente, appare qualcuno che conosce informazioni importanti e altamente riservate su Konoha: che sia potenzialmente coinvolto in questo incidente?”

EPISODIO 77:

TITOLO: “Un Attacco feroce dal potente Garaga!”

“Un nemico formidabile: il feroce attacco di Garaga!

Boruto affronta una dura battaglia contro Garaga!

Boruto e i suoi compagni affrontano il temibile Garaga, che ha il potere di trasformare i loro nemici in pietra! Garaga è in vantaggio in questa situazione e Shikadai ha una sensazione spiacevole per le azioni di Garaga.

Team 5 questa settimana: un incidente si verifica durante il pattugliamento del villaggio!

Mentre si trovano nel mezzo della pattuglia del villaggio, i membri della Squadra 5 intravedono Yurito di fretta! Iwabe e i suoi compari sentono da Yurito che un Chunin, che era in cura presso il centro medico, è stato attaccato!”

L’adattamento animato del manga scritto da Ukyo Kodachi e disegnato da Mikio Ikemoto, con la supervisione di Masashi Kishimoto, è realizzato, dall’aprile del 2017, dallo Studio Pierrot (Tokyo Ghoul, Naruto, Naruto Shippuden e Yu degli Spettri). L’anime è diretto da Abe Noriyuki e da Yamashita Hiroyuki. Takanashi Yasuharu, la compositrice, ha realizzato la soundtrack della serie.

L’anime è disponibile sottotitolato su Crunchyroll.

Per chi non conoscesse la serie consigliamo questa LETTURA.