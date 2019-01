Boruto: Naruto Next Generations, sinossi future anticiperebbero una dolorosa perdita

In attesa di vedere che accadrà a Boruto e Sarada nell'episodio 89, la serie animata di Boruto: Naruto Next Generations sta preparando il terreno per concludere l'arco narrativo dedicato alla scomparsa di Mitsuki.

Mentre i tumulti interni di Mitsuki non sembrano volerlo lasciare in pace, l'attenzione di queste ultime puntate sembra essersi focalizzata maggiormente soprattutto sulla figura dell'ex Tsuchikage, Oonoki.

Con il finale di questo arco narrativo, intitolato "Scomparsa di Mitsuki", che avanza a grandi passi, le ipotesi su cosa potrebbe accadere sembrano veramente tante e non sembrano portare ad una conclusione felice. Grazie all'utente Twitter @OrganicDinosaur possiamo dare uno sguardo verso il futuro e la sinossi di uno degli episodi che verranno sembrerebbe voler anticipare un evento poco felice all'interno della serie e che riguarderebbe il vecchio Oonoki. Sicuramente l'aver avuto modo di conoscere tale personaggio e il suo passato ha permesso di comprendere più a fondo le scelte da lui fatte.

Con la speranza di riportare Mitsuki a casa che fa da cornice a tutto, l'episodio 91, "La volontà di Oonoki", sarà decisivo per il futuro dell'ex Tsuchikage che deciderà per l'ultima volta in campo e fronteggiare Kuu sperando di mettere fine a tutta questa malvagità. Ciò che il vecchio potrà fare è mettere in gioco la propria vita per fermare la follia dell'avversario.

La rassegnazione del vecchio Oonoki potrebbe davvero far pensare all'inevitabile che condurrà alla sua morte, tuttavia l'assistere impotente di fronte alla distruzione che continua a seminare Kuu devono averlo spinto a prendere una decisione importante. L'iniziale piano di creare esseri artificiali, progettato in seguito alla morte del suo nipotino Kozuchi, aveva lo scopo di evitare le morti di altri umani e ulteriori spargimenti di sangue sembra essersi ritorto contro l'anziano. I costrutti infatti sembrano aver sviluppato desideri ed emozioni proprie.

Forse è proprio questo che spingerà Oonoki alla fine di tutto ad andare incontro a ciò che fino all'ultimo ha sempre cercato di evitare: il sacrificio. Offrire la sua vita significherebbe accettare e riconoscere completamente l'importanza della volontà e degli uomini, così come degli esseri. Morire per salvare altri, un concetto che potrebbe effettivamente dare a questo arco narrativo ancora più importanza. Per ora ovviamente sono solo supposizioni. Per quanto sia triste e doloroso perdere una figura importante e che ha fatto molto nella serie di Naruto, questo potrebbe essere un modo appropriato per concludere l'arco di Mitsuki. Voi che ne pensate di questi ultimi episodi di Boruto: Naruto Next Generations e di quel che potrebbe riservare il futuro di Oonoki e di altri personaggi?