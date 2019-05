Boruto: Naruto Next Generations, ecco le sinossi dei prossimi episodi

A breve, dopo essersi concentrato su Orochimaru, Mitsuki e il sigillo maledetto, l'anime di Boruto: Naruto Next Generations si appresta ad adattare una nuova light novel. Non è la prima volta, considerato che la serie aveva già animato la light novel di Naruto Shinden incentrata sulla Giornata della Famiglia.

Il prossimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations sarà quello Konoha Shinden: Rotolo Ninja del Vapore, una light novel dedicata a una avventura e missione segreta di Mirai Sarutobi. L'anime di Boruto narrerà questa storia tra l'episodio 106 e 110 di cui erano già stati pubblicati i titoli ufficiali. Ora però arrivano anche le sinossi degli episodi in questione.

Grazie al tweet di Organic Dinosaur che vedete in calce, possiamo vedere cosa è stato rivelato alla rivista Animedia da parte della produzione dell'anime di Boruto e quindi cosa aspetterà i fan che non hanno avuto occasione di leggere il romanzo. L'episodio 106 di Boruto è già presente qui, mentre di seguito trovate le sinossi degli episodi dal 107 al 110.

Episodio 107 (19 maggio) si intitola "Rotolo Ninja del Vapore: Battaglia tra cani e gatti" e ha la seguente sinossi: "Mirai e i suoi compagni sono finalmente arrivati al distretto delle terme, che ufficialmente è il confine tra il Paese del Fuoco e il Paese delle Terme. Qui si tiene il 'Festival cane-gatto', conosciuto principalmente col nome di 'Festival gatto-cane'. È un ritrovo degli amanti di cani e gatti. Nel festival appaiono ninja che usano cani come Kiba Inuzuka, e la sua amante Tamaki, con quest'ultima ninja che usa i gatti. Litigano su qualcosa di insignificante, ma il festival viene coinvolto in breve in un conflitto."

La sinossi dell'episodio 108 "Rotolo Ninja del Vapore: La locanda fantasma!" in onda il 26 maggio è la seguente: "Sono passati alcuni giorni da quando la missione ha avuto inizio. La vecchia studente di Gai, Tenten, è venuta a consegnare dei bagagli a Mirai fino alla locanda. Scaricano la stanchezza insieme alle terme. Improvvisamente, Gai esclama che c'è un fantasma, ma questo strano evento causa l'ilarità di Kakashi e Tenten. Nonostante ciò, con Gai che trema di paura, Mirai decide di svelare il mistero."

L'episodio 109, con messa in onda il 2 giugno, "Rotolo Ninja del Vapore: Patatine e una grossa roccia!" vedrà questi avvenimenti: "Nel bel mezzo della missione, Mirai incontra una giovane ragazza, Tatsumi, che sta viaggiando verso le terme per celebrare la defunta madre. Mirai, Kakashi e Gai decidono che la ragazza viaggerà con loro. Si dirigono verso un villaggio che ha le cosiddette 'Terme segrete', però la parte principale delle terme è bloccata da un grosso masso. Gli abitanti del villaggio non sanno cosa farne, ma Mirai vuole aiutarli. Anche se sono shinobi, capiscono di non poter fare nulla. Però appare qualcuno in grado di aiutarli?"



Infine, col titolo "Rotolo Ninja del Vapore: Le terme rinate!", l'episodio 110 di Boruto in arrivo il 9 giugno vede queste avventure: "Tatsumi menziona delle terme che permettono di far incontrare i morti. Il motivo del viaggio di Tatsumi non era per il memoriale della madre: voleva reincontrarla invece in queste terme particolari. Vedere Tatsumi pronta ad andare da sola verso la sua destinazione commuove Mirai. Quindi, anche se in missione, Mirai si avvia verso le terme con lei per provare a parlare con i morti."