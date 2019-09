Boruto: Naruto Next Generations, spoiler dall'episodio 126

Urashiki Otsutsuki si sta avvicinando al suo obiettivo Shukaku, il cercoterio tenuto in custodia dal Villaggio della Sabbia e dal kazekage Gaara. Il prossimo episodio di Boruto: Naruto Next Generations potrebbe però narrare tutt'altro genere di problemi per il mostro della sabbia.

Grazie a Organic Dinosaur, che ha tradotto come al solito le pagine di Weekly Shonen Jump numero 43 dedicate all'anime di Boruto: Naruto Next Generations, possiamo vedere cos'è che aspetta Shukaku nell'episodio 126.

La puntata sarà intitolata "Il piano di Shukaku" e sarà in onda il 29 settembre. Shukaku, per essere tratto in salvo, è stato portato al Villaggio della Foglia e, più di preciso, a casa Uzumaki. Al momento Shukaku è nella sua forma chibi ed è bersagliato da Himawari, che è curiosa di vederlo in quello stato. Inoltre, la bestia a una coda si scontra con Kurama, il quale lo prende in giro per le condizioni in cui si trova in quella giara da cerimonia del tè. Qual è la strategia con cui Shukaku riuscirà a ribaltare le carte in tavola e sconfiggere Kurama?

In calce, l'immagine presente nel tweet ci porta a un frame con Himawari sorridente, mentre altre due immagini ci mostrano nuovamente Shukaku imprigionato nella giara.