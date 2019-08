Boruto: Naruto Next Generations, gli spoiler rivelano un nuovo arco narrativo

I fan non sono molto contenti dei filler di Boruto: Naruto Next Generations, ma questi proseguiranno ancora per un po'. Ci vorrà ancora molto prima di vedere gli eventi che coinvolgono Kawaki e Kara e tanto altro che Kodachi e Ikemoto stanno narrando nel manga, ma ciò non vuol dire che nell'anime della serie saranno introdotte storie sottotono.

Al momento, Boruto: Naruto Next Generations è impegnato con l'arco soprannominato "Lemon Arc", dove Konohamaru ha conosciuto una ragazza, appunto Lemon, di famiglia facoltosa di un paese vicino al Villaggio della Foglia. Questa saga si concluderà nell'episodio 119 di Boruto: Naruto Next Generations, dove il jonin della foglia metterà in mostra il suo credo ninja.

Tocca poi a una nuova saga prendere piede, con alcune notizie già trapelate nelle settimane scorse: infatti, ci sarà il ritorno di Urashiki e Sasuke e del Villaggio della Sabbia. L'episodio 120 si intitolerà "Andare da Sasuke" e arriverà il 18 agosto. Boruto riesce a scoprire dove si trova il suo sensei e decide di dirigersi in un certo posto del Paese del Vento, allontanandosi dal villaggio in segreto. Ma, a causa di alcuni eventi, non sarà in grado di raggiungere la sua destinazione. Riuscirà a incontrare il suo mentore?

L'ultimo episodio di agosto, in uscita domenica 25, sarà l'episodio 121 intitolato "Proteggere l'Ichibi! La missione affidata". Inizia lo scontro tra Sasuke e Urashiki, mentre Boruto riesce finalmente ad arrivare dal maestro. Gaara stava dando man forte all'Uchiha, riuscendo a bloccare i movimenti del nemico con una tecnica di sigillo. Però era solo questione di tempo prima che Urashiki riuscisse a liberarsi. Gaara ordina a Boruto e Shinki di dirigersi a Konoha e chiedere a Naruto di dare rifugio a Shukaku. Però, tramite una tecnica, Urashiki fa svanire Sasuke proprio da sotto gli occhi del ragazzo.

Il primo episodio di settembre, il 122, si intitola "Battaglia di marionette" e vede Kankuro, Boruto e Shinki dirigersi a Konoha mentre proteggono Shukaku. Però Urashiki manda all'inseguimento delle marionette. Kankuro, usando le sue abilità, percepisce la forza dei nemici e affida Shukaku ai due ragazzini per concentrarsi sulla battaglia.

Boruto: Naruto Next Generations 123 arriverà l'8 settembre e si intitolerà "Urashiki, il ritorno". Boruto e Shinki non sopportano di dover collaborare, quindi decidono poi di agire separatamente. Le marionette di Urashiki appaiono di fronte a Shinki. Queste stavano inseguendo Shukaku, quindi Shinki è costretto a combatterle da solo mettendo a frutto tutte le sue capacità per battere questi forti avversari.