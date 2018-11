Boruto: Naruto Next Generations, spoiler e trailer dell'episodio 81

Con il sopraggiungere del nuovo arco narrativo, intitolato “La scomparsa di Mitsuki”, abbiamo avuto modo di scoprire nell'episodio 80 de Boruto: Naruto Next Generations le vere motivazioni che hanno spinto Mitsuki ad abbandonare il Villaggio della Foglia e confrontarsi con il suo migliore amico. Ora che ne sarà di Boruto?

Il figlio dell'Hokage ha perso infatti i sensi dopo aver tentato di far ragionare Mitsuki e riportarlo a casa. Purtroppo non è andata secondo i suoi piani e stando alle anticipazioni ci vorrà un pò prima che Boruto riesca a svegliarsi e riprendersi totalmente.

Nell'episodio 81, che si intitolerà “Il desiderio di Boruto“, vedremo Boruto messo in una posizione difficile, dopo essere svenuto a causa dello shock procurato dal "tradimento" del suo migliorare amico. Nel trailer in calce all'articolo è possibile vedere alcuni momenti di ciò che accadrà nel prossimo episodio, tra cui la lotta interiore del giovane ninja per risvegliarsi.

Spetterà a Sarada e Shikadai proteggere il suo corpo, ancora riverso a terra, dagli attacchi dei nemici che nel mentre sono sopraggiunsi. Secondo quest'ultimo, l'idea di tornare subito al Villaggio della Foglia è un'opzione piuttosto sconsiderata e rischiosa in quanto rischierebbero di mettersi nei guai e non avrebbe senso mollare ora, dopo essere arrivati fino a quel punto. Il loro desiderio è quello di far ricongiungere Boruto a Mitsuki, senza tuttavia fare scelte avventate e pericolose.

Una minima speranza che il figlio dell'Hokage si risvegli c'è. Nel breve filmato vediamo Boruto intento a parlare con Garaga. Sappiamo infatti che l'ultima discussione avvenuta con l'enorme serpente, nel quale ha stipulato un contratto di evocazione, è avvenuto con le stesse modalità - proprio come capita a suo padre, Naruto, ogni volta che deve parlare con Kurama -. Questa volta però è Garaga a fare il primo passo, il quale spera di svegliare e convincere Boruto a ritrovare Mitsuki.

È probabile che questo stato di incoscienza non sia un problema fisico, quanto più mentale, ma ciò non dovrebbe sorprendere dopo ciò che ha dovuto passare sino a questo punto. Lo stesso discorso vale per il suo migliore amico, la cui lotta interiore è altrettanto visibile. La situazione non ha preso una bella piega e chissà se i due ragazzi riusciranno a ritrovarsi e tornare sani e salvi al villaggio.

Ricordiamo che l’episodio 81 di Boruto: Naruto Next Generations andrà in onda domani, l’11 novembre 2018, su TV Tokyo mentre, in Italia, sarà possibile guardarlo in contemporanea e con sottotitoli su Crunchyroll.