Boruto: Naruto Next Generations, spunta in rete una teoria sul futuro di Boruto Uzumaki

Nel corso del più recente episodio di Boruto: Naruto Next Generations, il biondo protagonista della serie ha stipulato un contratto molto particolare: la sua primissima evocazione! Questo avvenimento ha tuttavia alimentato una curiosa teoria dei fan, sempre molto attenti a cogliere il benché minimo dettaglio...

Il suddetto episodio di Boruto: Naruto Next Generations è iniziato con uno scontro che vedeva Boruto e compagni affrontare alcuni serpenti della caverna Ryuchi. Durante la puntata, il gigantesco Garaga, che non era esattamente contento di vedere i ragazzini, ha poi raccontato il suo curioso passato: a quanto pare, il serpente venne tradito dal proprio evocatore, che addirittura lo privò di un occhio.



Quando l’evocazione ha mostrato a Boruto il propio handicap, i fan hanno potuto osservare la pupilla bianca che ormai caratterizza l’occhio destro del serpente... una pupilla che molto ricorda il Jougan del giovane Uzumaki.



Di conseguenza, sui social i fan della serie hanno immediatamente cominciato a speculare sul futuro di Boruto, sostenendo che la sua storia potrebbe allinearsi molto presto a quella di Garaga. Come di certo ricorderete, un flash-forward ha già confermato che il ragazzo perderà un occhio, ma non è ancora chiaro se verrà accecato da un nemico o da un amico - come accadde appunto al serpente. Del resto, il Jougan è un potere incredibilmente raro e non sarebbe affatto strano se qualcuno cercasse di impossessarsene...



Secondo voi sarà un “amico” - come ad esempio il misterioso Kawaki - a strappargli via un occhio?