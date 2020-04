Boruto: Naruto Next Generations, stop per gli episodi dell'anime

Continua la saga delle interruzioni nel mondo degli anime a causa del Coronavirus. La pandemia ha colpito duramente il Giappone, obbligato a correre ai ripari dichiarando lo stato d'emergenza in tutta la nazione, e ciò ha pesantemente inficiato sul lavoro di animatori e soprattutto doppiatori. Perciò Boruto: Naruto Next Generations andrà in pausa.

Nonostante la programmazione di Boruto: Naruto Next Generations avesse già portato all'annuncio della saga di Kara con tanto di doppiatore di Jigen, lo Studio Pierrot, tramite una nota sul sito ufficiale dell'anime, ha deciso di comunicare la sospensione delle trasmissioni. Questa è la conferma dopo alcune settimane in cui si sono rincorse varie voci sul possibile stop dell'anime di Boruto, ormai obbligatoria e occorsa dopo quello di altri nomi noti come ONE PIECE e Digimon Adventure 2020.

L'episodio previsto per il 3 maggio 2020 sarà rimandato finché non ci saranno miglioramenti sul fronte Coronavirus. Dopo l'episodio 154, assicurato per domenica 26 aprile, Boruto: Naruto Next Generations si concentrerà sulle repliche, facendo ripartire la messa in onda col primo episodio.

Boruto: Naruto Next Generations è un anime prodotto dallo Studio Pierrot e sequel diretto di Naruto. La storia si concentra su Boruto Uzumaki, figlio del settimo Hokage, e sulle vicende che andranno a intersecarsi con gli interessi del clan Otsutsuki.