Boruto: Naruto Next Generations: Studio Pierrot sta riciclando le animazioni?

Studio Pierrot è un'azienda molto nota nel settore dell'animazione, seppur non per motivi strettamente positivi. Nonostante i talentuosi animatori che fanno parte della compagnia, molti progetti risultano qualitativamente mediocri. Di questa ambiguità, ovviamente, fa parte anche Boruto: Naruto Next Generations.

La nuova saga, che riprende finalmente gli avvenimenti canonici del manga, ha già suscitato notevoli spunti di riflessione, come il finale originale dell'episodio 141. Una produzione tanto grande come quella di Boruto, tuttavia, ha costretto Pierrot a scendere ad alcuni compromessi, soprattutto in ambito tecnico. Non è la prima volta, infatti, che i fan sono indispettiti dalle animazioni, spesso di bassa qualità.

Al centro della polemica, questa volta, è "l'eccessiva pigrizia" dello studio che ha iniziato a riciclare intere sequenze da episodi passati. La clip allegata in calce alla notizia, infatti, mostra come l'episodio 87 abbia letteralmente riciclato i movimenti di Boruto dalla sesta opening. Secondo alcuni commenti, inoltre, pare che non sia nemmeno la prima volta che Studio Pierrot si affidi ad animazioni preesistenti per velocizzare i tempi di produzione. Alcuni fan hanno provato a difendere la scelta della compagnia ai fini di velocizzare la realizzazione degli episodi che, purtroppo, tra le mani dell'azienda tendono a non avere vita facile come dimostra Black Clover.

