Boruto: Naruto Next Generations, svelata la copertina del 5° volume del manga

Prosegue la serializzazione del manga di Boruto: Naruto Next Generations, a cura di Mikie Ikemoto e Ukyo Kodachi e sotto la supervisione di Masashi Kishimoto. In Giappone è stata recentemente svelata la copertina del 5° volume del manga, che vi riportiamo in basso.

Il quinto tankobon delle avventure del figlio del Settimo Hokage recherà proprio Boruto in copertina, forte di un look leggermente diverso rispetto al solito. La tuta, le calzature e il coprifronte del giovane Uzumaki, infatti, sono azzurre, mentre i dettagli dell'abito rimangono rossi e il design della sua divisa rimane quello classico.

Ci si chiede, quindi, se si tratta di una semplice reinterpretazione del look del personaggio, che nel manga - e quindi nell'anime - non vestirà questo tipo di colorazione, oppure se assisteremo a un leggero cambio cromatico per il protagonista, cambiando dal classico rosso e nero al rosso e azzurro. Voi cosa ne dite? Vi piace questo look o trovate migliore quello classico con cui abbiamo imparato ad amare Boruto?

Ricordiamo che l'edizione italiana del manga di Boruto: Naruto Next Generations, giunta al terzo volume, è a cura di Planet Manga per Panini Comics. L'adattamento anime, a cura di Studio Pierrot, va in onda ogni giovedì sui circuiti televisivi giapponesi.