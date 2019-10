Boruto: Naruto Next Generations, svelata la durata totale del prossimo arco

Urashiki è un avversario che sta creando numerosi grattacapi ai protagonisti di Boruto: Naruto Next Generations. Il membro del clan Otsutsuki ha costretto a uno scontro Sasuke e Gaara, cercando di mettere le mani su Shukaku, ma il suo nuovo piano darà vita a un'intera saga dove Boruto e Sasuke saranno protagonisti insieme al giovane Naruto.

Come già anticipato, il prossimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations catapulterà nel passato Boruto e Sasuke, i quali tenteranno con ogni mezzo di fermare Urashiki che vuole mettere le mani su Kurama rapendo il giovane Naruto. La saga in questione comincerà a breve, ma un fan su Twitter è riuscito a mettersi in contatto con uno dei membri dello staff che si occupa dell'anime, ricevendo informazioni importanti.

Il fan Adbul Zoldyck ha contattato Honda Masaya, uno degli sceneggiatori di Boruto: Naruto Next Generations. Il membro dello staff ha risposto alla domanda dello spettatore, comunicando che il prossimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations avrà 9 episodi. Ciò vuol dire che il giovane Naruto ci accompagnerà fino alla fine del 2019.

Il salto nel passato permetterà a tutti di rivedere alcuni degli eventi che hanno reso grande Naruto, a partire dai suoi allenamenti con Jiraiya e le tante missioni con i genin della Foglia. Un modo inedito ma apprezzato per festeggiare i venti anni di Naruto.