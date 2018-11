Boruto: Naruto Next Generations, svelata l'identità del nuovo antagonista dell'anime!

Con l’avvento dell’arco narrativo intitolato “La scomparsa di Mitsuki”, che ricordiamo non è stato tratto dal manga omonimo, Boruto: Naruto Next Generations si è fatto pieno di misteri e colpi di scena imprevedibili. L’ultimo episodio, però, ha finalmente svelato un importante segreto: l’identità del principale nemico di turno!

Proveniente dal Paese della Terra, l’individuo che ha orchestrato quanto sta accadendo in Boruto: Naruto Next Generations è una persona che godeva della fiducia dello stesso Boruto Uzumaki, nonché un eroe dell’originale serie creata da Masashi Kishimoto.



Giunti finalmente nel Paese della Terra per cercare di riportare Mitsuki al Villaggio della Foglia, Boruto e compagni si sono invece imbattuti nei seguaci del misterioso “Lord Ku”, il quale ha creato degli esseri davvero speciali. Con grande sorpresa dei fan, al termine dell’episodio 82 di Boruto: Naruto Next Generations si è scoperto che Lord Ku è in realtà uno dei figli del Terzo Tsuchikage, Ōnoki.



I giovani ninja di Konoha hanno incontrato proprio l’anziano Ōnoki verso la fine dell’episodio 82, il quale si è rifiutato di ammettere quanto stia effettivamente accadendo al Villaggio della Roccia. Il vecchi ha poi intimato a Boruto e compagni di tornare a casa, ma quando questi si sono rifiutati di ottemperare alla sua richiesta, un gruppo di armi viventi li ha prontamente circondati.



Quando è apparso Lord Ku e si avvicinato al vecchio Ōnoki, Boruto e gli altri hanno temuto per la rivelazione del precedente Tsuchikage, almeno finché il nemico non gli si è inginocchiato davanti. Queste sono le sorprendenti parole che l’individuo ha proferito pochi istanti dopo: “Maestro… Mio caro padre… Il soggetto del test è pronto. Attendiamo il vostro ordine!”.

Questa sconvolgente rivelazione ha naturalmente lasciato senza parole il povero Boruto - che in questo arco narrativo aveva già subito un tradimento - e gli altri giovani ninja di Konoha, che a fine episodio sono stati quasi pietrificati dall’agghiacciante sguardo che Ōnoki ha rivolto loro. L’uomo che un tempo guidava il Villaggio della Roccia sembra infatti pronto a scuotere completamente le fondamenta del Paese della Terra!

E voi, vi sareste mai aspettati che il nuovo antagonista di turno fosse proprio l'eroico Ōnoki di Naruto Shippuden?