Boruto: Naruto Next Generations, svelata l'identità del nuovo villain!

Il Capitolo 38 di Boruto: Naruto Next Generations ha riservato grandi colpi di scena, lasciando campo libero all'azione tramite il combattimento di Jigen contro Naruto e Sasuke. L'iconico manga sequel e spin-off di Naruto, dunque, inizia ad addentrarsi finalmente sul più bello!

La vera identità di Jigen è stata infine rivelata, mostrando al pubblico la complessità del piano di Isshiki Otsutsuki. Quest'ultimo, infatti, stava controllando Jigen come fosse una marionetta e, consapevole della debolezza del suo contenitore, si rende conto che il momento di chiamare in causa Kawaki sta per arrivare. Ma chi è il potente e misterioso membro del clan Otsutsuki?

Secondo la leggenda, Isshiki arrivò sulla Terra insieme a Kaguya, ma a causa di un imprevisto si separarono lungo il percorso. Da qui, i loro rispettivi piani presero strade diverse, con Kaguya che riuscì a mettere le mani su Madara Uchiha e dare vita alla grande Quarta Guerra Ninja. Isshiki, invece, rimase nell'ombra, aspettando il momento propizio per agire e dare il via al suo misterioso e complesso piano.

La situazione, dunque, risulta ora estremamente complessa, con un antagonista estremamente potente e Sasuke e Naruto separati contro la ormai temibile minaccia. In più, Kawaki sembra far parte di questo grande e malefico progetto, come reagirà Naruto al prossimo corso degli eventi? Restate sintonizzati sul nostro sito per rimanere aggiornati sull'evolversi dell'arco narrativo, in quanto il prossimo capitolo debutterà il 20 ottobre.