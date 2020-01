Boruto: Naruto Next Generations: svelata la preview del capitolo 43

Il capitolo 42 di Boruto: Naruto Next Generations è arrivato promettendo sviluppi interessanti nei riguardi di Sarada e Kawaki. La missione per salvare l'Hokage, tuttavia, non è ancora finita per i nostri eroi, messi alla prova dalla terribile e spaventosa minaccia dell'Organizzazione Kara.

L'imbattibile Boro non sembra poi così invincibile, soprattutto ora che i nostri eroi sono riusciti a scoprire il suo punto debole grazie al supporto dello Sharingan della figlia di Sasuke. Colpire il nucleo centrale del nemico sembra essere l'unica possibilità di sconfiggere l'avversario e, pertanto, il team 7 sta scoprendo tutte le proprie carte per riuscire in un'impresa che sembra insormontabile.

Salvare Naruto dalle grinfie dell'Organizzazione si sta rivelando una missione più ardua del previsto, seppur l'ottimo gioco di squadra sembra, alla fine del capitolo 42, aver colpito il punto debole di Boro. Ma sarà davvero così?

Il sito ufficiale della rivista VJUMP, dove il manga è attualmente serializzato, ha pubblicato la preview del capitolo 43 di Boruto che qui segue:

"La grande battaglia! I nostri eroi affrontano battaglie sempre più tese! Ma queste avversità li rendono ancora più forti! Riusciranno a salvare Naruto nonostante il salvataggio stia diventando sempre più complicato?"

E voi, invece,che aspettative avete per il prossimo capitolo di Boruto: Naruto Next Generations in uscita il 20 febbraio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.