Boruto: Naruto Next Generations, svelata la sinossi dell'episodio 106!

La serie erede di Naruto, Boruto: Naruto Next Generations, sta continuando a mantenere alto il nome del franchise dei ninja della foglia. L'adattamento dell light novel Konoha Shinden è in arrivo e di recente, la rivista di manga giapponese Weekly Shonen Jump ha fornito nuove informazione sull'imminente episodio 106 della serie animata.

La serie animata di Boruto è pronta ad entrare in un nuovo arco narrativo e sembra che la storia partirà con il botto. Sembra che il Team 7 si prenderà una pausa dopo l'ultima missione e la vicenda si concentrerà su altri ninja. La rivista ha pubblicato la sinossi del prossimo episodio, il cui inizio si baserà su una missione di Rango-S.

Vediamo quindi la sinossi pubblicata da Organic Dinasaur:

"La figlia di Asuma e Kurenai, Sarutobi Mirai, sarò prensente nell'episodio. Sarutobi Mirai è la cugina di Konohamaru e sta partendo per una missione! Anche se l'obiettivo è di proteggere Kakashi e Gai mentre si dirigono verso le terme, ci sarà un altro motivo dietro questa missione!?"

Nonostante la sinossi pare non essere particolarmente intensa, ci potrebbero essere le premesse per un'interessante battaglia. L'episodio 106 è atteso per il prossimo 12 maggio nell'attesa vi consigliamo di dare un'occhiata al nuovo calendario 2020 a tema Boruto: Naruto Next Generations.