Boruto: Naruto Next Generations, svelata la sinossi dell'episodio 112

Con la fine dell'ultimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations intitolato Konoha Shinden, siamo finalmente tornati ai personaggi principali dell'opera alle prese con l'episodio n°112, in cui siamo davanti all'esame per diventare Chuunin.

Terminata la parentesi di Mirai, conclusasi con una bellissima citazione a Minato e Kushina, veniamo catapultati all'esame dei Chuunin, in cui Naruto e Shikamaru sono alle prese con l'ardua decisione di scegliere chi promuovere, nonostante tutti gli studenti si siano rivelati in gamba dando il meglio che potevano. Tuttavia, a complicare le cose ci pensa l'intervento del Clan Otsutsuki che comparendo all'improvviso interrompono la proiezione dei risultati.

Insieme a loro, appare inoltre anche Sasuke, arrivato per fornire a Naruto i primi dettagli sulle indagini su Urashiki, già scomparso subito dopo il raid, e sullo stesso Clan Otsutsuki. L'episodio, dunque, continuerà finalmente la trama principale con nuove interessanti rivelazioni anche se, probabilmente, dureranno solo per questa puntata in quanto già l'episodio 113 metterà in scena la prossima avventura di Boruto. Restiamo in attesa per la prossima puntata, dunque, con le antenne puntate ai primi segnali per un arco narrativo interessante che speriamo arrivi il prima possibile.

Nel frattempo, è stata svelata la nuova theme song per l'anime di Boruto: Naruto Next Generation che sancirà l'inizio di un nuovo cour, nonché la stagione estiva per l'animazione giapponese.