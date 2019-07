Boruto: Naruto Next Generations, svelata la sinossi dell'episodio 117

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations non ha mai dimenticato la gloria dei vecchi personaggi dell'originale opera di Masashi Kishimoto. Infatti, protagonista dell'ultimo arco narrativo attualmente in corso è il giovane e ambizioso Konohamaru.

Nell'episodio 116 di Boruto, dunque, il ninja ha accompagnato la smarrita Lemon in giro per il Villaggio della Foglia, tuttavia, la ragazza sembra celare un misterioso segreto. Ed è proprio su questo assiduo silenzio che la prossima puntata dell'anime, la numero 117, dedicherà le attenzioni al fantomatico segreto. Infatti, l'episodio dal titolo "Il segreto di Lemon!", porrà fine al mistero svelando le origini della ragazza che vi anticipiamo nella sinossi che qui segue:

"Boruto e Konohamaru hanno fatto visitare a Lemon il loro villaggio, ma sono rimasti stupiti dalla rivelazione della giovane che non sarebbe altro che l'ultima discendente della famiglia che nel corso degli anni si è occupata di proteggere il proprio villaggio. Ed è a questo punto che Kankitsu, al fine di fare in modo che nessuno possa avvicinarsi a Lemon, decide di arrestarla."

Nuovi ostacoli in vista per Konokahamaru, l'ambizioso ninja con il sogno di ripercorrere le gesta di Naruto e diventare anch'egli un hokage. Eppure, l'interesse che il jonin prova per la ragazza è particolarmente evidente, come reagirà, dunque, al misterioso segreto?

