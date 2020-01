Boruto: Naruto Next Generations: svelata la sinossi del primo episodio della nuova saga

Il futuro di Boruto: Naruto Next Generations riprende finalmente a risplendere, almeno secondo le parole del disegnatore del manga Mikio Ikemoto. Inoltre, secondo consistenti voci di corridoio, l'anime continuerà ben oltre la saga dei Banditi Mujina.

Ad ogni modo, il sempre attento Organic Dinosaur si prepara al debutto del nuovo arco narrativo svelando in rete la sinossi della nuova saga che qui vi riportiamo:

"Il "castello di Hozuki" è un penitenziario dalla quale è veramente difficile scappare, e attualmente è controllato dal Villaggio di Kusagakure. Boruto e Mitsuki del Team 7 vengono mandati in missione al castello. Infatti, nella prigione si cela un ex membro della terribile organizzazione criminale dei "Banditi Mujina". I due fanno la conoscenza di Kokuri, un membro originario dell'organizzazione fuggito dalle loro grinfie dopo averli traditi. Il team 7 avrà la missione di proteggerlo dagli assassini Mujina. Intanto, Sarada Uchiha, celando la sua identità si aggiunge alla missione. La nuova avventura del Team 7 sta per iniziare!"

L'episodio 141 di Boruto: Naruto Next Generations, dunque, intitolato "La prigione ninja: Il castello di Hozuki", debutterà il prossimo 26 gennaio in Giappone, dando finalmente il via all'arco narrativo che riprenderà le avventure canoniche del manga. E voi, invece, che aspettative avete per questa nuova saga dell'anime? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito spazio in fondo alla pagina.