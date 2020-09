Boruto Naruto Next Generations: svelate nuove informazioni sulla prossima ending theme

Tra le epopee videoludiche più importanti di sempre, è indubbio che il ricco franchise di Naruto vada a ricoprire un ruolo di prim'ordine all'interno della nostra amata industria, una serie che ha saputo conquistare milioni e milioni di lettori e spettatori sparsi in ogni angolo del pianeta.

Nonostante la serie originale sia oramai giunta alla sua conclusione, la fanbase non ha mai smesso d'elogiarla - come dimostrato dagli innumerevoli cosplay e dalle fan art a tema che hanno popolato il web -, una fama mai sopitasi che ha infine portato alla concretizzazione di un vero e proprio sequel tutt'ora in corso, ovvero Boruto: Naruto Next Generations.

A dir la verità, l'opera ha in parte diviso il pubblico, soprattutto con l'adattamento animato, il tutto a causa di scelte narrative che non hanno fatto impazzire gli spettatori. Nonostante ciò, la produzione continua ad essere seguita da un pubblico vastissimo e giusto recentemente sono state rivelate alcune interessanti novità proprio in relazione alla serie anime. In particolare, è stato confermato che nel corso del prossimo mese - non è stata specificata una giornata precisa - l'anime potrà avvalersi di una nuova ending theme intitolata "Central", notizia che molti hanno identificato come la conferma che un nuovo arco narrativo dell'opera è oramai imminente. Per il momento, però, non sono stante ancora rilasciate conferme in tal senso, quindi non possiamo far altro che attendere ulteriori novità che sicuramente giungeranno nel corso delle prossime settimane.