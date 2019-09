Boruto, Naruto Next Generations: svelati dettagli e data di debutto del nuovo Ending Theme

Nel giorno di uscita dell'episodio 122 di Boruto: Naruto Next Generations, Anime News Network ha finalmente svelato tutti i dettagli riguardanti il nuovo Ending Theme della serie, pronto a debuttare il prossimo 6 ottobre insieme alla nuova sigla di apertura.

Secondo quanto rivelato dal portale web dedicato al mondo degli anime, la nuova sigla di chiusura sarà cantata dalla rock band giapponese Longman e si intitolerà "Wish On". Il pezzo sarà la prima vera hit del gruppo e, secondo quanto dichiarato sul proprio sito, sarà disponibile all'acquisto a partire dal 6 novembre 2019.

Esattamente come per la nuova Opening curata dalla giapponese Miwa, anche Wish On ci terrà compagnia fino a marzo 2020 e andrà a sostituire l'attuale "The Incomplete Lights", cantata della giovane Haruka Fukuhara.

L'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha da poco concluso l'arco narrativo "Lemon Arc" ed ha recentemente svelato le sinossi degli episodi 121, 122 e 123: l'ultimo di questi andrà in onda il prossimo 8 settembre su Crunchyroll. Il manga d'altro canto sta proseguendo la sua corsa in solitaria ed ha da poco pubblicato l'anteprima del tanto atteso capitolo 38.

E voi cosa ne pensate? Vi stava piacendo questa sigla di fine puntata? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!