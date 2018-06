Boruto: Naruto Next Generations, svelati titoli e trama degli episodi dal 62 al 64

Grazie a Reddit, spuntano in rete sia i titoli che la trama dei nuovi episodi di Boruto: Naruto Next Generations, precisamente dal numero 62 al 64. Siete pronti ad avere un'assaggio di quelle che saranno le prossime peripezie di Boruto?

Un utente di Reddit ha trovato in rete delle informazioni molto interessanti riguardanti i nuovi episodi di Naruto in uscita a breve. Da notare anche che è possibile sapere non solo titolo e trama dell'episodio, ma anche la sua data d'uscita.

Curiosi? Vi proponiamo qui di seguito l'intero post:

Episodio 62 - (14 giugno) - Ōtsutsuki. Invasion!!!

Trama - Momoshiki, Kinshiki e Urashiki Ōtsutsuki appaiono nella battaglia del torneo. Mentre Boruto si confronta con Momoshiki che punta suo padre, Urashiki punta al bambino di Orochimaru, Mitsuki, ma si interpongono tra loro Gaara e Chōjūrō.

Episodio 63 - (28 giugno) Episode - Trump card of Sasuke.

Trama - Per proteggere la sua famiglia e il villaggio, Naruto usa la sua forza al massimo e sparirà assieme a Ōtsutsuki. Vedendo la figura del padre, Boruto si rende conto di quanto sia forte il suo cuore e spirito. Si sente di non poter dare alcun aiuto e finalmente capisce perché è stato squalificato agli esami. Con parole di supporto, Sasuke rincuora il ragazzo e assieme vanno in missione in un'altra dimensione, luogo che dovrebbe aiutare l'aspirante ninja e diventare più maturo.

Episodio 64 - (5 luglio) Episode - Return of Naruto.

Trama - Assieme a uno dei ninja più forti di sempre e all'Hokage, Boruto è in una dimensione alternativa per sconfiggere Momoshiki e, quindi, aiutare suo padre. Sasuke inizia una feroce battaglia contro un grande mostro di legno e Kinshiki, che si dimostra essere estremamente potente. Nel mentre, Naruto e suo figlio incontrano un amico, ma in quel momento Momoshiki pronuncia parole molto enigmatiche.