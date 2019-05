Boruto: Naruto Next Generations, svelato chi è l'unico a poter sconfiggere Jigen?

La storia di Naruto ha introdotto col tempo tantissimi personaggi più o meno forti, e il suo sequel Boruto: Naruto Next Generations sta continuando su questa scia. Tra i nuovi personaggi introdotti, spiccano quelli dell'organizzazione Kara, un gruppo di persone misteriose che si sta delineando sempre di più come l'avversario finale da sconfiggere.

Negli ultimi capitoli di Boruto: Naruto Next Generations abbiamo potuto rivedere l'Hokage Naruto Uzumaki in uno scontro con la temibile Delta dell'organizzazione Kara. La battaglia si è svolta nel terreno di allenamento con Boruto, Himawari e Kawaki come spettatori e alla fine Naruto ne è uscito vincitore. Tuttavia, alcuni eventi del combattimento non sono sfuggiti a Koji Kashin, altro membro di Kara che si era appostato lì vicino per osservare la situazione.

Sembra infatti che Koji sia convinto che conoscere il Karma e i suoi segreti possa portare ai punti deboli di Jigen, capo del gruppo di criminali. Inoltre, secondo l'oscuro osservatore, è Boruto Uzumaki a possedere la chiave verso quella conoscenza. Il capitolo 34 di Boruto: Naruto Next Generations fa quindi intendere che il manga vedrà uno scontro tra Boruto e Jigen e che sarà il giovane protagonista a sconfiggere il misterioso e potente individuo? Inoltre, secondo alcuni fan, sarà proprio Koji Kashin a instradare Boruto verso questo scontro, tradendo il suo capo e Kara.