Boruto: Naruto Next Generations ci ha svelato diversi dettagli su Mirai Sarutobi

L'anime diha proposto finora una buona dose di fan service, per tutti gli appassionati di vecchia data all'opera originale di. L'ultimo episodio della serie non è stato da meno, visto che abbiamo potuto conoscere nel dettaglio

I f an di vecchia data ricorderanno sicuramente che si tratta della figlia di Asuma Sarutobi e Kurenai Yuhi. La ninja è già comparsa in Naruto Shippuden, inizialmente in grembo a sua madre e successivamente in vesti di neonata. Mirai non ha mai conosciuto suo padre, in quanto ricordiamo che Asuma morì ucciso nella battaglia con Hidan e Kakuzu dell'Organizzazione Alba.

Nell'ultimo episodio dell'anime sequel di Naruto, infatti, abbiamo visto i protagonisti interagire proprio con Mirai Sarutobi. La kunoichi presenta dei tratti somatici molto simili a quelli di sua madre, come le fattezze del volto, il colore degli occhi e la forma dei capelli. Essendo una chunin appartenente alla guardia del corpo del Settimo Hokage, però, indossa abiti molto simili a quelli di Asuma e, inoltre, le sue armi preferite sono proprio le lame di chakra che utilizzava suo padre.

A voi piace la caratterizzazione, le abilità e il design di Mirai Sarutobi?